Общество

Росстат к 80-летию Победы представил мультимедийный проект «Цифры Победы»

Федеральная служба государственной статистики совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством обороны РФ и Фондом «Центр стратегических разработок» к 80-летию Победы презентовала новый статистический сборник «Цифры Победы».

«В преддверии годовщины 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы представляем наш статистический сборник, который называется «Великая Отечественная война. Цифры Победы», который вобрал в себя всю память историческую, которая сформулирована в цифрах, в данных в том периоде времени», - сказал глава Росстата Сергей Галкин.

Он подчеркнул, что данный сборник очень важен, так как это «историческая память», которую можно представить, чтобы напомнить подрастающим поколениям о подвиге советского народа.

По словам гендиректора Центра стратегических разработок Павла Смелова, это уже третье издание сборника, которое ежегодно дополняется. Он отметил, что в этом году был использован новый формат - «цифры в поэзии». «Хочется, чтобы информация об этих цифрах, об этом всем, что случилось с нашей страной, об этих ужасах войны, об этой победе, об этих героических подвигах, которые совершал наш народ, доходила до каждого человека тем или иным способом», - добавил он.

Ранее Росстат сообщал, что в сборник войдут уникальные инфографические и визуализированные материалы, архивные фотографии, дополнением к которым станут стихи современных поэтов и песенников, которые свяжут в рифме цифры, эмоции, события и путь к Победе. Также запущен соответствующий сайт, пишет ТАСС.