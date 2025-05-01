Общество

К акции «Полотно памяти» присоединились псковские профсоюзы

Профсоюзы Псковской области присоединились к акции «Полотно памяти», об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного совета профессиональных союзов.

Фотография: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Полотно памяти» — это патриотическая акция, направленная на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

Полотно создали молодые профсоюзные активисты Псковского областного совета профсоюзов. На нем изображено более 70 журавлей, стремящихся в небо, каждый из них символизирует героя Победы, имена которых все желающие наносили на полотно.

«Акция не только помогла вспомнить имена героев, но и вдохновила многих на изучение семейных архивов. "Полотно памяти" — это символ нашей общей истории и благодарности героям! Эта акция стала ярким примером того, как важно бережно хранить память о прошлом и передавать ее будущим поколениям», - заключили в облсовпрофе.