Общество

Как часто псковичи покупают лекарства онлайн, выяснили аналитики МТС AdTech

Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech исследовали спрос жителей Северо-Запада и Псковщины, в частности, на лекарства. Каждый третий опрошенный готов рекомендовать российские препараты или российские аналоги зарубежных препаратов знакомым и близким, сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС.

Фото: МТС

В ходе опроса выяснилось, что 77% россиян покупают лекарственные препараты онлайн, 56% из них заказывают их с самовывозом из аптек, что подтверждает тренд на увеличение доли интернет-заказов на лекарственные препараты. Северо-Запад входит в топ-5 регионов, жители которых чаще всего покупают лекарства на маркетплейсах.

Примерно каждый третий пскович покупает лекарства, когда появились соответствующие симптомы, а каждый четвертый открывает приложение аптеки только с назначением врача. Вообще россияне часто прибегают к самолечению: согласно опросу, лекарства без консультации со специалистом покупают более 88% населения. Из них 37% опрошенных покупают препараты, которыми пользуются постоянно, 27% – любые нерецептурные. На рекомендации провизора опираются лишь 12% участников опроса, еще столько же слушают рекомендации друзей и родственников.

17% псковичей регулярно пополняют домашнюю аптечку, 11% опрошенных также часто покупают препараты от хронических заболеваний. Каждый десятый пскович покупает лекарства только для профилактических курсов. Средний чек в месяц на лекарственные препараты у 86% опрошенных не превышает 3 000 рублей.