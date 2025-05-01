Общество

Вера Короткова: До сих пор не попасть в квартиру с полусотней котов на улице Инженерной в Пскове

В Пскове в квартире на улице Инженерной уже долгое время содержится большое количество котов в антисанитарных условиях. По словам председателя Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Веры Коротковой, в помещении сейчас насчитывается 54 животных, однако попасть туда для оказания помощи котам не удаётся — хозяйка не открывает дверь, а полиция не может проникнуть внутрь. Об этом Вера Короткова рассказала в эфире радио ПЛН FM (102,6) в программе «Кузница».

«Когда-то заявлялось больше 100 котов, но те, кто смог попасть к ней домой, насчитали 54, — рассказала Вера Короткова. — Это очередная убитая квартира. Этот человек больше 10 лет таскает за собой этих котов. Мы за животных, но она залила соседей мочой, животным некуда деться. Все подробности мы передаем полиции, а толку — ноль».

Активисты продолжают добиваться вмешательства правоохранительных органов и помощи животным, однако ситуация остаётся без изменений, уточнила гостья студии.

Ранее сообщалось о коттедже в деревне Родина Псковского района, где также содержатся коты в антисанитарных условиях.