Вера Короткова: До сих пор не попасть в квартиру с полусотней котов на улице Инженерной в Пскове

В Пскове в квартире на улице Инженерной уже долгое время содержится большое количество котов в антисанитарных условиях. По словам председателя Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Веры Коротковой, в помещении сейчас насчитывается 54 животных, однако попасть туда для оказания помощи котам не удаётся — хозяйка не открывает дверь, а полиция не может проникнуть внутрь. Об этом Вера Короткова рассказала в эфире радио ПЛН FM (102,6) в программе «Кузница».
Активисты продолжают добиваться вмешательства правоохранительных органов и помощи животным, однако ситуация остаётся без изменений, уточнила гостья студии.
Ранее сообщалось о коттедже в деревне Родина Псковского района, где также содержатся коты в антисанитарных условиях.