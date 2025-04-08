Общество

«Зверьё моё»: Зоозащитники Пскова пытаются спасти десятки кошек, содержащихся взаперти в антисанитарии

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» 10 апреля. На этот раз речь шла об организации псевдоприютов в жилых помещениях.

Иногда люди подбирают бездомных животных на улице из благих намерений, дают им крышу над головой, при этом должный уход обеспечить не в силах - такие истории периодически долетают из разных городов. В январе этого года в центре внимания оказались Великие Луки, где журналистам пришлось в срочном порядке спасать четвероногих, запертых в квартире без еды и воды. А месяц назад тревогу забили зоозащитники Пскова, которые выявили очередной «загаженный» дом, где в условиях антисанитарии содержались десятки кошек.

Подробности произошедшего рассказала псковский зооволонтёр Василиса Иванова, которая лично зафиксировала, во что превратился некогда презентабельный коттедж после пребывания там животных. Как зоозащитники пытались помочь женщине, которая взяла на попечение большое количество четвероногих, чем это обернулось, и что делать дальше? Где сейчас находятся 53 кота, в каком они состоянии? Об этом и многом другом — в текстовой версии радиопрограммы.

В руинах и бардаке

- Василиса, расскажите, что случилось?

- Месяц назад к нам обратился владелец коттеджа, расположенного в деревне Родина. Вы можете видеть кадры оттуда. Он сообщил, что сдаёт помещение женщине, приехал туда проверить, как обстоят дела, и был в ужасе от того, что увидел - полностью всё в состоянии антисанитарии. Там бегали десятки кошек, он сделал несколько кадров и обратился в наши зооприюты, в «Зоозащиту». Эти кадры попали ко мне. Я на данный момент начинающий волонтер, и просто дар речи пропал. Нужно было понимать, что животные-то там находятся, и нужно как-то их оттуда вызволять. Ирина Сергеевна, хозяйка этого приюта «Шануар», занимается своей деятельностью по спасению бездомных животных на территории города Пскова уже более 10 лет. И, к сожалению, это второй резонансный случай, а вообще, как выяснилось позже, это восьмой адрес. Она регулярно меняет место жительства. Постоянно по одинаковому сценарию: снимает различные квартиры под предлогом того, что будет жить там, ухаживать за больной бабушкой-инвалидом, и вместе с ними будет жить один или два котика. Потом на протяжении многих лет, по 3-4 года, владельцы недвижимости не могут попасть в сдаваемые ими помещения, предлоги разные - «бабушка заболела, ой, плохо, ой, капельница стоит, ой, памперс мы меняем», почему идёт запах - «ну, вот сейчас мы уберёмся. Я не могу, я отъехала, я с вами скоро свяжусь». И люди просто не попадали туда годами, что вот и случилось, собственно говоря, как на этих кадрах в Родине изображено. Человек там не был три года, и, естественно, это всё его шокировало. Я была там лично, всё это наблюдала, ни одна камера не передаёт картину, когда ты находишься внутри. Десятки животных, запертые там, не открывались двери, не проветривалось помещение, не открывались окна. Там нет ни одного лотка. Вот животные испражнялись куда могли: на пеленки, на тряпочки, на какие-то коробки, на диваны. Какали, непосредственно, сидя на спинках диванов и стульев. И вот это вот всё находилось в таких полуметровых... Видите, даже двери не открываются.

Дом в Родине. Фото здесь и далее предоставлены гостьей

- Я так понимаю, вы туда прибыли с целью помочь? Удалось что-то сделать?

- Я там находилась вместе с Ириной Сергеевной три недели. Мы вывозили оттуда животных на её квартиру, расположенную на проспекте Энтузиастов. Животные нуждаются в обработках, даже элементарных не было на протяжении пары лет - от блох, от глистов. Вы вообще представляете, что это такое, при такой скученности животных? В её соцсетях, где она в том числе и собирает денежные средства на содержание и аренду вот этих помещений, называет это в открытую приютской деятельностью, у неё заявлено 115 животных под своей опекой, и она живёт вместе с ними. 100 взрослых котов и 15 котят. Но обнаружить нам удалось всего 53 кота и кошки. Из них был только один-единственный котёнок, где остальные 62 животных, мы не знаем до сих пор. Она не сообщает об этом, говорит, что это в каком-то тайном, секретном месте, якобы с ними всё прекрасно. Но хотелось бы обратиться к Ирине Сергеевне: если с ними всё хорошо, покажите нам, по крайней мере, где они находятся, в каком они состоянии и какова их нынешняя судьба.

- Все животные, которых мы видим на кадрах в доме, сейчас оттуда вывезены?

- Да, вывезены.

- То есть, они и дальше остаются на попечении руководителя этого приюта, назовем его так. Как они себя чувствуют? Понятно, что обработки — всё это нужно.

- Да, они вывезены в квартиру, часть которой принадлежит Ирине Сергеевне, и в данный момент они находятся в комнате 12 квадратных метров. Там нет лежанок. Я сама лично, своими руками ставила 6 каких-то посудин, которые должны имитировать лотки. Вот, кстати, кадры из этой комнаты, где находятся 53 кота. Все они живут там на данный момент. У нас какая вообще проблема-то вскрылась, когда мы их перевезли туда: поставили лотки, наполнители, и получилось так, что животные не пошли в туалет. Это взрослые животные, уже с оформленной психикой. Они не понимают, что такое лоток, они не понимают, что такое наполнитель. Потому что они привыкли всё это делать на какие-то тряпочки, на какие-то поверхности. Был найден выход. Ирина Сергеевна была проинформирована, что единственный выход из такой ситуации, чтобы как-то помочь, - забирать их оттуда, размещать в отдельные помещения, разделять на карантинные зоны, помещать каждого в большую клетку, отдельно ставить лоток, отдельно наблюдать кто, что, сколько кушает, вызывать ветеринаров, чтобы сдавались анализы, подтверждались какие-то диагнозы, чтобы вообще понимать, что с ними, в каком они состоянии. На данный момент 11 животным нужна экстренная ветеринарная помощь, их нужно не просто оттуда вывозить, их нужно помещать в ветеринарный стационар и оказывать настоящую квалифицированную помощь. Но, к сожалению, за три недели у нас не было сделано ничего. Во всех этих руинах, во всем этом бардаке была обнаружена коробка лекарств, которая была абсолютно безвозмездно передана фармацевтической компанией в адрес данного приюта. Ну, нашли мы её, естественно, возле входной двери. Вот, кстати, где-то она здесь на кадрах мелькает. Она не была даже вскрыта. А там находятся дорогостоящие лекарства, по крайней мере, которые могут вылечить и хронические сопли, и глистогонки, обработка от блох, обработка от ушного клеща. Всех животных нужно обрабатывать. Это тяжелый, колоссальный труд. И справиться одному человеку, двум, даже трём - это займёт просто безумное количество времени.

Никого не подпускает

- Насколько я знаю, в Пскове очень много желающих поучаствовать в разрешении этой ситуации и помочь Ирине. В чём проблема-то заключается? У нас достаточно волонтёров, которые помогли бы решить все эти вопросы, пролечить животных.

- Да. У нас порядка 20 волонтёров, которые готовы прийти на помощь и которые писали все эти долгие годы Ирине Сергеевне. Она никого к себе не пускает. Я не знаю вообще, по какой причине получилось так, что я единственный человек, кто за все эти годы попала внутрь её помещения и увидела, что там происходит, пыталась как-то помочь. Люди пишут, люди обращаются. Она говорит: «Нет-нет, подождите, давайте завтра, давайте я своими силами». Желание и возможность помогать у людей есть. В первую очередь, животным, потому что мы ежедневно и выполняем эту рутинную работу. Кто-то спасает из подвалов котиков, кто-то помогает брошенным собакам, кто-то занимается их лечением, кто-то просто как волонтер приходит и делает монотонную работу по уборке помещений, по приготовлению пищи, кто-то ведет пиар в соцсетях, пристраивая животных. Лично я, например, за полгода пристроила 62 бездомных котика. Внесла такой свой вклад, они все прошли через меня, жили у меня. У Ирины Сергеевны сейчас 53 кота находятся в катастрофическом состоянии. Её действия, её приюта, собственно, обнулили всю мою работу, которую я провела за полгода. И я могу честно, откровенно, не боясь никакой ответственности, заявить, что животные, которые находятся у Ирины Сергеевны в данный момент в «Шануаре», пребывают в условиях хуже, чем на любой городской свалке. Я ни одного кота из подвала не вытаскивала в таком состоянии, как они у неё живут в этих квартирах, на которые она собирает средства, и в коттеджах за 15 миллионов рублей. Я такого даже на улицах не видела, в каком состоянии находятся котики там.

В таком состоянии была квартира на Сиреневом бульваре после съезда арендатора

- Что вы намерены делать дальше?

- Изначально мы хотели урегулировать очередную сложившуюся ситуацию с ней мирно. Мы хотели ей помочь, навести там порядок. Мы хотели обработать этих животных, взять какую-то часть себе сразу на пристройство. Еще такой момент: у Ирины Сергеевны долги во многих клиниках нашего города. Она сама лично не может прийти туда. Но я, например, брала двух котов она отдала мне только два животных оттуда. И мы с девочками обращались, от своего лица возили, хотели искренне помочь. Далее предложили такой план: мы снимаем отдельное помещение, готовим его, размещаем карантинные зоны, забираем всех животных и максимально быстро их обрабатываем. А она в этот момент параллельно решает свои личные вопросы бытовые, ищет помещения, куда она их перевезёт, обустраивает им лежанки, места отдыха. Сначала она шла на контакт, сказала, «да, это прекрасная идея, я поддерживаю», но в один прекрасный момент, когда уже всё было готово, и, собственно, я приехала туда с переносками забирать котиков, никто не открыл дверь, никто не ответил на звонки. Я, как и несколько десятков наших волонтёров, оказалась у неё в «чёрном списке». И мы просто пошли выносить это в общественность. Мы собрали всю информацию. Буквально на днях она была обнародована в свободном доступе. Большое спасибо всем тем, кто обратился, написал, позвонил. И до сих пор телефон разрывается. Люди пишут из разных регионов нашей страны, от Калининграда до Тюмени, плюс сейчас ещё приюты из Абхазии подключаются. Там она тоже просила какой-то помощи. Даже женщина с Кипра вчера ночью написала. И поэтому мы пойдём до конца. Уже подано заявление в правоохранительные органы, в прокуратуру, в ветеринарный комитет.

- То есть, вы ко всем обращались, официально сообщили о существующей проблеме?

- Да, обязательно. И вчера девочки-волонтеры написали обращения в Генеральную прокуратуру, на имя Бастрыкина (председатель СК РФ — прим. ред.) Это не останется просто так. Мы не будем об этом молчать, потому что это существует, это на самом деле так. И пока мы сейчас с вами сидим, пока куда-то пишем, куда-то обращаемся, животные остаются там. В этих 12 квадратных метрах 53 кота и кошки в таком вот состоянии. И мы до последнего будем биться за то, что им нужна помощь. Одна своими силами она не справляется, нас она туда не пускает. Ну, а что дальше? Какой резон? С этим-то надо что-то делать. И поэтому мы просим на время проверки её деятельности передать животных в зоозащитную организацию. Мы готовы с ними работать, мы готовы их лечить, обрабатывать, части из них дать хороший кров, новые семьи. Мы готовы биться с этим до конца.

Животные в новом помещении на Энтузиастов

- Хотелось бы попросить правоохранительные органы, комитет по ветеринарии и прочие структуры, которые могут помочь в разрешении этой ситуации, обратить внимание на сложившуюся проблему. По нашим данным, это всё действительно копилось годами, в первую очередь, нужно спасать животных, ну, и имущество людей, которые тоже страдают от этого. Нужно подключаться, а не замалчивать. Также мы хотели бы попросить Ирину Сергеевну, если она нас слышит, обратиться к нам в редакцию. Мы стремимся к объективности и готовы опубликовать вашу точку зрения. Всё-таки надо выходить на контакт, чтобы как-то совместно всё это решать, спасать животных.

- И я хотела бы сама, уже сидя здесь, у вас в студии, обратиться к Ирине Сергеевне, потому что возможности писать ей лично в соцсети, какие-то мессенджеры нет. Она всех по какой-то причине блокирует, но это не выход из ситуации, понимаете? Нельзя заблокировать 7 миллиардов человек и всё, остаться вот, как бы, моя точка зрения и всё. А вопросы есть у большинства. Вопросы есть у людей, кто также спасает животных. Вопросы есть у людей, кто финансово помогает. Вопросы есть у людей, кто сдаёт эти помещения. Вопросы есть у тех, кто лечит. Вопросов очень много. Доведена уже просто до крайности эта ситуация, но дальше-то её нужно как-то разрешать. Что дальше будет с этими животными?

«Нужен свой уголочек»

- Они, я так понимаю, кочуют по разным помещениям из года в год. Хотелось бы напомнить, что два года назад, в марте 2023-го, я лично посещала с нашим фотографом квартиру, которую арендовала Ирина Сергеевна. Собственники показывали нам документы, и мы видели, во что превратилась эта квартира. Это даже не капремонт: рабочие снимали полы, потому что там настолько всё было плохо, работали в респираторах. Мы были там, когда уже ремонт стартовал, когда сняли полы. Судя по всему, было то же самое, что на ваших кадрах. А собственник что говорит? Понятно, что он в шоке от увиденного, но что он планирует делать?

- Он будет уже сам решать с ней все имущественные вопросы, там работают юристы.

- Какие у вас надежды, получится ли разрешить ситуацию? Дело в том, что таких случаев очень много по всей стране. В Великих Луках, как я упоминала, недавно тоже была подобная история, но не в таких масштабах, конечно. Там квартира собственная была у женщины, у нее забрали несколько кошек и пару собак. И через месяц она начала туда приводить новых животных.

- Я думаю, что однозначно получится. Потому что это все происходит на протяжении более чем 10 лет, и речь идёт о десятках, а иногда и о сотнях жизней живых кошек и собак, мы еще даже не поднимаем вопрос, сколько же погибло в этих стенах. Это нужно останавливать, и благодаря общественному резонансу, я думаю, получится прекратить. А где-то Ирина Сергеевна должна одуматься, подумать, что было не так, поработать над своими ошибками. Хотя возможно ли это? Тут не знаю, как утверждать, но однозначно этому придет финал, этой истории будет положен конец.

Дом в Родине, где проживали десятки кошек

- Хотелось бы завершить разговор на позитивной ноте. У нас много волонтеров, которые занимаются животными - кто-то кошками, кто-то собаками. Хочу привести в пример Юлию Риттер, которая до сих пор до нас не дошла, к сожалению. Как у нее выглядит пункт передержки? Она открыта, у нее постоянно фотографии, постоянно все чистенько, красивенько, у других волонтеров тоже, они все публикуют. Нет вот такого ужаса. Если даже не стерильно, то они стремятся все к стерильности, потому что это кошки, которые могут болеть.

- Конечно, они могут болеть, и они болеют. И вы прекрасно понимаете, что в условиях такой скученности это, в принципе, всегда прогнозируемо, всегда происходит. Но тут самое главное - не допустить больших вспышек. И нельзя вот так вот просто взять и закрывать глаза, пускать на самотёк - «пусть они живут, как хотят». Если мы берем самый крупный кошачий приют нашего региона - да, это Юлия Риттер, Псков, Октябрьский проспект, 56. Там большое коммерческое помещение, около 250 квадратных метров, где есть раздельные зоны. Здесь зона карантина, вот здесь животные, которые готовы к выдаче, это гостевой зал. Вот там находятся животные, которые уже в преклонном, предпенсионном возрасте. В отдельном зале живут котики, которые конфликтные, им нужен свой уголочек. И каждый день там ведётся деятельность, работают несколько сотрудников, постоянно какие-то новшества вносятся. Вот тут так переделали, тут так сделали. И даже самый крупный наш приют работает для посетителей всего несколько часов в день. Потому что утром - уборка вольеров, клеток, обработка. Посещение буквально несколько часов, 3-4 часа в день, а дальше за котиками нужно снова убирать. Так вот, глядя на эти кадры, ещё раз хочется заострить внимание. Если это называется приютом, где находятся животные, которые нуждаются в специализированной помощи, лечении, они спасены от чего-то, кем-то, их же спасали ради какой-то цели, то это тоже должно быть открыто. Должна транслироваться работа, которая проводится, как минимум в соцсетях. В каком состоянии содержатся эти животные?

- И должно быть чисто.

- Конечно, это даже не оговаривается.

- Надеюсь, проблемы удастся все-таки решить. К сожалению, наше время вышло. Спасибо вам, Василиса, что пришли и всё честно рассказали. Очень ждем обратной связи от всех участников этой истории. Собственники квартир, которые оказались в подобной ситуации, волонтеры, Ирина Сергеевна, правоохранительные органы - всех ждем, свяжитесь с нами любым удобным способом. На этом наш сегодняшний выпуск завершен.

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