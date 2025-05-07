Общество

Тала Нещадимова: Существенных осадков в День Победы не ожидается

Осадки с мокрым снегом могут местами выпасть в Псковской области 8 и 9 мая, сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Если говорить об осадках, то мы прогнозируем в ночное время 8 и 9 мая осадки в отдельных районах с мокрым снегом. Конкретно 9 мая ночь будет холодная, в отдельных районах минусовые температуры от -1 до -3 градусов. Дневные температуры около +10 градусов. Днем в Пскове без существенных осадков. При прояснениях, на солнышке, конечно, будет потеплее по ощущениям», - рассказала синоптик.

Напомним, что потепление может прийти в Псковскую область после 15 мая.