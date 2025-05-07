Общество

Потепление в Псковской области ожидается после 15 мая

Пока в Псковской области сохраняется ветер преимущественно северных направлений. О высоких температурах говорить не приходится. Такими данными в беседе с Псковской Лентой Новостей поделилась начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Весь остаток этой недели и следующую неделю, в первую половину мая, мы ожидаем сохранение ветра северных направлений. Это северо-запад, северо-восток. Большого тепла с таким направлением ветра, к сожалению, к нам не поступит», - сообщила Тала Нещадимова.

Она отметила, что улучшение погоды может начаться во второй половине мая, но при сохранении ветров северных направлений высоких температур ожидать не стоит.

«Мы ожидаем улучшение погоды после 14−15 мая. Но это все на фоне северного ветра. Очень высоких температур нам ждать не приходится. По предварительному прогнозу, возможно, погода и преподнесёт приятный сюрприз для того, кто ждёт тепло», - добавила синоптик.