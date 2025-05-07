Общество

Шествие «Бессмертного полка» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, в Пскове прошло шествие «Бессмертного полка». Участники прошли по центральным улицам города с фотографиями своих Героев, приближавших Победу.

Акция стала яркой демонстрацией народной памяти и гордости за героическое прошлое предков. Участники, включая детей, подростков, молодежь и пожилых людей, собрались вместе, подчеркивая важность сохранения исторической правды и передачи опыта будущим поколениям.

Подобнее о шествии смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.