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Общество

РУВИКИ представила уникальную базу героев страны и обошла Википедию по количеству материалов

07.05.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Интернет-энциклопедия РУВИКИ представила уникальную для России базу героев нашей страны. В проекте «Наши герои — наша история» собрано более четырнадцати тысяч биографий героев СССР и России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области..

При этом у пользователей сохраняется возможность написать о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, сообщил генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

«В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате нам удалось создать библиотеку героев нашей страны от времен ВОВ до нашего времени. На сегодняшний день в ней собрано 12777 биографий героев СССР и 1530 статей о героях России», — рассказал Владимир Медейко.

Проект РУВИКИ «Наши герои — наша история» обрел новую форму. Обновленный портал состоит из трех самостоятельных разделов:

  • Герои Великой Отечественной войны
  • Герои Советского Союза
  • Герои России

В разделе проекта «Герои Великой Отечественной войны» каждый может поделиться информацией о подвигах близких людей, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, и увековечить память о них на страницах российской интернет-энциклопедии РУВИКИ. Для этого герой статьи не должен обладать определенной наградой или званием.

На страницах РУВИКИ можно рассказать о родственнике, используя семейный архив, письма и фотографии, чтобы память о нем навсегда стала частью истории. Для участия в проекте нужно зарегистрироваться в РУВИКИ, перейти на портал «Наши герои — наша история!» и нажать кнопку «написать о герое».

Два новых раздела проекта посвящены героям, удостоенным двух званий: «Герой СССР» и «Герой России».

Звание «Герой СССР» присваивалось за личные или коллективные заслуги перед государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига, в период с 1934 по 1991 годы.

Звание «Герой России» присваивается за заслуги перед государством и народом при совершении геройского поступка, за проявленные мужество, смелость, отвагу и жертвенность в экстремальных ситуациях.

«За каждым материалом в проекте РУВИКИ "Наши герои — наша история“ скрывается своя судьба, — подчеркнул Владимир Медейко. — Мы предоставили возможность всем россиянам познакомиться с подвигами предков и героев нашего времени в удобном формате в пространстве онлайн-энциклопедии».

По состоянию на 28 апреля 2025 года в интернет-энциклопедии РУВИКИ размещена информация о 420 военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, удостоенных звания Героя России за участие в Специальной военной операции.

Кроме того, российская энциклопедия официально обошла Википедию в количестве статей. На 6 мая РУВИКИ содержит более 2 миллионов 114 тысяч статей, в то время как Википедия 2 миллиона 43 тысячи материалов.

«Важно не только количество статей, но и их качество. — говорит генеральный директор Рувики Владимир Медейко. — Только за прошлый год Российская Академия наук рецензировала более 10 тысяч материалов энциклопедии в категориях история, физика и медицина. И это не считая других экспертных партнеров, которые ведут работу с энциклопедией».

В конце 2024 года Рувики внедрила Yandex GPT, став первой российской энциклопедией с встроенным искусственным интеллектом. Нейросеть формулирует быстрый ответ на вопрос, пересказывает его в разных стилях, суммаризирует длинные материалы до ключевой выжимки. Посещаемость ресурса за первый квартал 2025 года составила 22 миллиона человек.

Проект РУВИКИ «Наши герои — наша история» поддержали министерство обороны Российской Федерации, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Музей Победы.

Также совместно с Музеем Победы в честь Празднования 80-летия Великой Победы РУВИКИ организовала городскую выставку «От Кремля до Рейхстага», которая состоится в Москве на Чистопрудном бульваре в период с 12 мая по 8 июня 2025 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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