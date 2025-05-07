Общество

Росгвардейцы почтили память защитников Пскова

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая, росгвардейцы во главе с начальником регионального управления Росгвардии полковником полиции Игорем Ивановым почтили память защитников Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, росгвардейцы возложили гирлянду воинской славы и цветы к памятному знаку, установленному в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.

Напомним, что памятник установлен по инициативе управления Росгвардии по Псковской области и поискового отряда «Застава», при поддержке областных и городских властей. Он увековечивает события июля 1941 года. В то тяжелое время части Красной Армии отступали. Перед саперами стояла задача после переброски войск через реку Великую взорвать мост и не дать фашистам с ходу ворваться в город. Пока группа саперов занималась минированием моста, по фашистам вели огонь бойцы войск НКВД, в том

числе с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

Саперы успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его фашистами. Младший лейтенант Андрей Костенко и еще девять бойцов 110-ого полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.