Траурный митинг прошёл в Пскове у Могилы Неизвестного солдата 8 мая, в преддверии дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской Думе.
Фото: Псковская городская Дума
В торжественном ритуале «Вечный огонь нашей памяти» приняли участие вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, глава города Пскова Борис Елкин, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, депутаты, ветераны, военнослужащие, общественники, патриотические молодёжные организации, псковичи.
Традиционно после заупокойной литии в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны, была объявлена минута молчания. Затем участники возложили гирлянду воинской славы и цветы к мемориалу.