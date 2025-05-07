Общество

Обелиск воинам Маншук Маметовой и Ибрагиму Сулейменову открыли в Невельском районе

Торжественное открытие гранитного обелиска воинам-казахстанцам Маншук Маметовой и Ибрагиму Сулейменову, мужественно сражавшимся и героически погибшим при защите Невельского района, открылся 8 мая в деревне Заиванье, сообщил глава района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фотографии: Олег Майоров / Telegram

Памятный знак установлен по инициативе ОО «Западно-Казахстанское областное общество инвалидов и ветеранов войны в Афганистане». Как отметил Олег Майоров, Невельский район и город Уральск Республики Казахстан связывает давнее дружественное взаимодействие в вопросах увековечивания и сохранения памяти о погибших воинах, патриотического воспитания молодежи, совместная поисковая работа.

На мероприятии присутствовали представители общественного объединения «Западно-Казахстанское областное общество инвалидов и ветеранов войны в Афганистане» и казахстанского поискового отряда «Парыз», гости из Казахстана, невельчане.

Присутствующие почтили память всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания, возложили цветы.

«Наша общая память бессмертна и не имеет границ!» - заключил глава Невельского района.

Судьбы Маншук Маметовой и Ибрагима Сулейменова неотрывно связаны не только родной казахской землей, но и местом гибели, которым стала высота 173,3 метра у станции Изоча, западнее города Невеля. За последнее героическое сражение Маншук Маметову удостоили звания Героя Советского Союза посмертно, а Ибрагима Сулейменова наградили орденом Ленина.