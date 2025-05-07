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Состоялся автопробег от могилы Александра Матросова в Великих Луках до деревни Чернушки

Накануне праздника Великой Победы члены Великолукского отделения «Единой России» совершили автопробег из Великих Лук от могилы Александра Матросова до места его подвига в деревне Чернушки Локнянского района. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Великолукской городской Думы, председатель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

По пути следования было сделано три остановки: ️у мемориала «Великолукская Хатынь» у поворота на деревню Иваново Великолукского района; ️у мемориала в деревню Монаково Новосокольнического района; ️у братской могилы советских воинов в деревне Черное Локнянского района.

Конечной точкой маршрута стал мемориальный комплекс на месте подвига Героя Советского Союза Александра Матросова.

«Как координатор партийного проекта "Историческая память" и председатель местного отделения Российского военно-исторического общества провел экскурсию по памятным местам Псковщины, рассказал коллегам об истории возникновения мемориалов», - добавил Дмитрий Белюков.

В память о Героях и жертвах Великой Отечественной войны состоялось возложение цветов.