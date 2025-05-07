Общество

Александр Козловский: Мужество ветеранов — не только история, но и наша живая совесть и опора

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил земляков, ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. Поздравление опубликовано в его официальном Telegram-канале.

«80 лет назад на эту землю снова пришла весна. Весна освобождения, весна победы, выстраданной, вымоленной, вырванной у тьмы. Здесь каждая деревня была фронтом, каждый камень пропитан кровью защитников, а Великие Луки и вовсе были стёрты с лица земли. Здесь каждый день освобождения стал частью Победы и вечным праздником со слезами на глазах», — сказал Александр Козловский.

В своем поздравлении он отметил, что сегодня люди склоняют головы перед подвигом защитников. «Мы храним память и славу Великой Победы и передаем имена героев будущим поколениям, - подчеркнул Александр Козловский. - Мы почитаем ветеранов, тружеников тыла и всех, кто видел ад войны, кто прошел огонь, голод, потерю и победил. Ваше мужество — не только история, это наша живая совесть, наша опора»

«Дорогие ветераны, вы дали нам мир. Но сегодня, как и в те страшные годы, наше Отечество вновь защищает людей, память и правду. В новых испытаниях мы стоим на той же земле, под тем же небом и верим в то же самое. В справедливость и победу. Пусть пламя памяти не гаснет ни в одном сердце. Пусть дети знают, какой ценой досталась им жизнь. С праздником вас, с Днем Великой Победы! Пусть живет и крепнет Псковская земля, земля победителей!» - заключил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России».