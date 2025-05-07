Общество

Поздравления с Днем Победы передали ветерану и Почетному гражданину Великих Лук

Поздравления участнику Великой Отечественной войны в Великих Луках передали от партии «Единая Россия», сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«С огромной благодарностью передал вместе с однопартийцами поздравления с 80-летием Победы и добрые пожелания Петру Ивановичу Веденееву — участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда, Почётному гражданину Великих Лук, человеку с удивительной судьбой и огромным сердцем», - сообщил Александр Козловский.

98-летний Петр Веденеев родился в крестьянской семье в деревне Орловка в Башкирии и с юных лет трудился в сельском хозяйстве. В октябре 1943 года его призвали на службу и отправили на Дальний Восток. Он принимал участие в войне с Японией. С 1946 года Пётр Веденеев служил в войсках МВД в Магадане, затем связал свою судьбу с Латвией и позже с Великими Луками, где проживает и по сей день.

«Он не только с честью отслужил Родине, но и всю жизнь честно трудился: работал грузчиком, обслуживал водопроводные и тепловые сети, а потом — разнорабочим в «Зеленхозе». Он вырастил двоих детей, и сегодня с гордостью вспоминает свою молодость, трудовые будни и годы службы. Я искренне благодарен Петру Ивановичу за его подвиг, за его жизненный путь, за то, что он и его поколение сделали для нашей страны. Такие встречи наполняют сердце особой теплотой и напоминанием о настоящем героизме — скромном, будничном, но таком важном. Желаю ему долгих лет жизни, заботы близких и мирного неба над головой!» - добавил депутат.