Общество

Полевую кухню и мастер-классы организовали в День Победы ТДЦ Fjord Plaza

День 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны, жители и гости Псковского района отметили на площадке торгово-досугового центра Fjord Plaza, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТДЦ.

Фото здесь и далее: ТДЦ Fjord Plaza

В честь 80-летия Победы для желающих организовали концерты, выставку ретро-автомобилей, мастер-классы, музыкальные площадки. Работала полевая кухня, более тысячи человек попробовали солдатскую кашу, которую приготовил отель «Покровский», и чай.

На протяжении всего дня на экране фасада торгового центра шла трансляция парада и шествие «Бессмертного полка».