Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Огненное сердце Ершово
Театр кошек Куклачева в Псковской области
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
Образование для учащихся с инвалидностью
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Динопарк» Открылся в Пскове
Места силы Псковской области
Профсоюзный Первомай
Великие Луки к 80-летию Победы
«Учитель года»: В школе по любви
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Общество 07.05.2025 12:300 Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед 12.05.2025 17:260 Лучшего повара выберут в Псковской области 12.05.2025 17:170 Псковская область принимает участие в программе Минэкономразвития РФ «Мама-предприниматель» 12.05.2025 17:090 Порядка 11 тысяч человек стали гостями спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове 12.05.2025 16:550 Псковская бригада медиков отправилась в командировку в Херсонскую область 12.05.2025 16:480 ИИ помогает врачам: как цифровые ассистенты меняют медицину
 
 
 
Самое популярное 05.05.2025 11:091 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы 05.05.2025 15:260 Проверку проводят в отношении отпустившей украинских наркокурьеров псковской судьи 05.05.2025 22:200 Экс-замначальника псковского управления назначен новым руководителем МВД Крыма 05.05.2025 19:342 Репетиция парада проходит в центре Пскова. ФОТО, ВИДЕО 05.05.2025 15:312 Как псковские випы отметили первые майские праздники
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Полевую кухню и мастер-классы организовали в День Победы ТДЦ Fjord Plaza

12.05.2025 16:45|ПсковКомментариев: 0

День 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны, жители и гости Псковского района отметили на площадке торгово-досугового центра Fjord Plaza, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТДЦ.

C:\Users\pto05\Downloads\WhatsApp Image 2025-05-12 at 13.43.30.jpeg, Рисунок

Фото здесь и далее: ТДЦ Fjord Plaza

В честь 80-летия Победы для желающих организовали концерты, выставку ретро-автомобилей, мастер-классы, музыкальные площадки. Работала полевая кухня, более тысячи человек попробовали солдатскую кашу, которую приготовил отель «Покровский», и чай.

C:\Users\pto05\Downloads\WhatsApp Image 2025-05-12 at 13.38.46.jpeg, Рисунок

На протяжении всего дня на экране фасада торгового центра шла трансляция парада и шествие «Бессмертного полка».