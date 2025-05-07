Общество

Демонтаж ларьков на остановках продолжают в Пскове

В Пскове сохраняется тенденция разделения остановочных комплексов и ларьков. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Кузница» рассказал заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

«Действительно, те старые киоски, которые были размещены на остановках, мы частично демонтировали. И мы продолжаем это делать. Недавно, например, убрали ларьки на улице Максима Горького. Сам по себе законодатель не запрещает размещение ларьков на остановочных комплексах, — отметил он. — Администрацией разработан дизайн-код нестационарных торговых объектов (НТО), в котором предусмотрен отдельный вид для таких объектов. Это должна быть совместная инфраструктура: регламентируется расстояние от остановки до проезжей части, как открываются двери в НТО и другие параметры. Мы будем следить за соблюдением этих требований».

По словам Андрея Ульянова, в новых остановочных комплексах сохраняется тенденция разделения ларьков и остановок.

«До 2012 года площадь ларьков не регламентировалась, затем была принята нормативно-правовая база, согласно которой площадь НТО не может превышать 35 квадратных метров», — уточнил гость студии.