Второй «Фестиваль детства» пройдет в Пскове 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в блогерском сообществе «Инсайт люди».
Фестиваль пройдет 1 июня с 12.00 до 16.00 по адресу: улица Льва Толстого, 4.
Главный символ фестиваля - арбузный ломтик как знак лета и лакомства. В этом году он также занимает своё место на айдентике фестиваля и в творческих активностях для детей и подростков.
Первый фестиваль прошел в 2024 году. В рамках прошлого события была приготовлено 48 кг арбузной халвы. Общая численность гостей составила свыше 2000 человек.
В этом году в мероприятии примут участие: библиотека имени В. А. Каверина, Международная школа математики и программирования для детей «Алгоритмика», Псковская областная федерация бокса.
В программе фестиваля для детей и подростков - детская гаражная распродажа (как форма финансовой грамотности), игры, мастер-классы, лекции и DJ-сет от партнеров мероприятия.
Старт работы площадок фестиваля 12:15-16:00:
- Dj сет(афро-хаус+ мульт классика) Кирилла Калюка (DJ Кор) 12.15-15.30;
- Виртуальное путешествие в прошлое «Псков-360» 12.00-14.00;
- KidsGarage 12.15-15.00;
- фотозона Инсайт х «Саша Сделала» 12.15-15.30;
- игра для детей «угадай, что внутри» 12.15-15.30;
- площадка Portal VR 12.15-15.30;
- создание арт-объекта (арбузного ломтика) с проектом «Мир на столе» - 12.15-15.30.
Лекторий площадки библиотеки имени Каверина:
- Лекция 1: «Я знаю, что ты будешь читать этим летом» 12.30-13.00;
- Лекция 2: «Книжный детектив» 13.10-13.40;
- Литературная дуэль «Арбузные семечки» 13.00-16.00.
Площадка мастер-классов (15 человек по записи +5 человек запись на площадках на месте):
- мастер-класс от библиотеки имени Каверина - «Гремячая башня» 15.00-16.00;
- мастер-класс от библиотеки имени Каверина «Северное сияние» 12.00-15.00;
- виртуальный мастер-класс IT-школы «Алгоритмика» - создание виртуального арбузного ломтика в стиле «роблокс» - с 12.15-15.40;
- мастер-класс IT-школы «Алгоритмика» - создание картонного арбузного ломтика в стиле «роблокс» 12.15-15.30;
- мастер-класс по созданию броши техникой «сажение по бели» от института дизайна ПсковГУ 12.15-13.15 и 13.30-14.30;
- мастер-класс от столярной мастерской для детей «Туки-туки» 14.50-15.20 и 15.30-16.00.
Площадка активных игр:
- горнолыжная школа «Надежда» 12.30-12.40;
- бои на спортивном мече от клуба реконструкторов «Орден» 13.00-15.30;
- активные игры от проекта «Мир на столе» 12.15-15.30.
Напомним, Международный день защиты детей отмечают 1 июня.