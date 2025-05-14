Общество

Пользователям стал доступен первый российский AI-сервис для создания 3D-моделей

Сбер открыл доступ к первому отечественному сервису на базе генеративного искусственного интеллекта, позволяющему менее чем за минуту создать 3D-модель с геометрией и текстурой на основе текстового описания или загруженного изображения — Kandinsky 3D, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Kandinsky 3D

Решение открывает уникальные возможности для быстрого прототипирования объектов любой сложности: от архитектурных проектов до промышленных изделий. Созданную трёхмерную модель можно сразу скачать и использовать в популярных профессиональных редакторах, ускоряя процессы проектирования и визуализации, а также напечатать её на 3D-принтере.

Kandinsky 3D станет настоящим помощником человека в задачах генеративного проектирования и промышленного дизайна, позволяя быстро создавать полигональные модели, которые могут быть оптимизированы в профессиональных системах автоматизированного проектирования (САПР). Сервис будет полезен для генерации интерактивных 3D-объектов для мобильных приложений и виртуальных встреч, при создании персонажей и окружения для компьютерных игр, также с его помощью можно разрабатывать аватары.

Все желающие уже сейчас могут в открытом доступе протестировать сервис по ссылке, а также с помощью программного интерфейса GigaChat API усилить его возможностями другие системы.