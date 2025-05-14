Общество

Опочецкие студенты прошли в финал Международной олимпиады «IT-Планета»

Команда студентов из Опочецкого индустриально-педагогического колледжа продемонстрировала высокий уровень подготовки, успешно преодолев отборочные туры международной олимпиады «IT-Планета 2025». Упорство и креативность позволили ребятам выйти в финал, где они представили свой инновационный проект. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: Комитет по образованию Псковской области

Жюри высоко оценило предложенные решения и проявленный инженерный подход.

«IT-Планета» — это масштабное соревнование, которое ежегодно собирает тысячи талантливых молодых людей, увлеченных информационными технологиями. Олимпиада предоставляет уникальную возможность для студентов и молодых специалистов продемонстрировать свои навыки, получить экспертную оценку и заявить о себе в профессиональном сообществе.

Всего к участию в финале приглашены 360 студентов и выпускников из ВО и СПО России и стран СНГ, показавшие лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах из более чем 20 000 участников олимпиады. Финал олимпиады «IT-Планета 2025» будет проходить на протяжении четырех дней в Москве. Ребятам предстоит продемонстрировать широкий спектр профессиональных компетенций. Кроме этого, финалисты будут презентовать собственные проекты на основе контроллера российского образовательного программно-аппаратного комплекса «Рудирон-Аквариус» и робототехнические устройства в конкурсе от компании «РОББО», а также демонстрировать разработанные ими веб-решения для планирования строительства лунной базы. Все конкурсные задания олимпиады имеют прикладную направленность и созданы на основе российских ИКТ-решений или свободного программного обеспечения.

В завершающий день состоится Международный форум IT-Планеты «Горизонты событий». Это мероприятие направлено на формирование профессиональных траекторий молодых ИТ-специалистов через интеграцию технологий, отраслевых знаний и осознанного выбора в эпоху цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

Финалисты олимпиады «IT-Планета 2025» продемонстрируют проекты, с которыми они одержали победу. После этого состоится панельная дискуссия: «ИТ-Траектории: От джуниора к эксперту — навигатор по мерам поддержки», на которой спикеры расскажут о существующих государственных, институциональных и корпоративных программах поддержки молодых ИТ-специалистов на различных этапах их карьерного пути: от студентов и выпускников до начинающих профессионалов.

Также весь заключительный день финала будет проходить награждение победителей олимпиады «IT-Планета 2025», в том числе победителей программы «Неограниченные возможности», победители олимпиады разделят призовой фонд более 2 миллионов рублей, а также получат ценные призы, дипломы и медали, возможность пройти производственную практику в ведущих российских компаниях и/или трудоустроиться, а также будут включены в базу перспективных и талантливых ИТ-специалистов. Также будут награждены лучшие образовательные организации и наставников.

Олимпиада проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.