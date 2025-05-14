Общество

В Минздраве сообщили о намерении сократить дефицит врачей на 95% в 2025 году

Дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях в текущем году планируется сократить на 95%. Об этом 16 мая сообщили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе расширенного заседания коллегии Минздрава «Об итогах работы Минздрава России за 2024 год и задачах на 2025 год».

«На 95% снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации», — приводит его слова о целях министерства на 2025 год ТАСС.

Мурашко отметил, что данные меры должны действовать на обеспечение каждой больницы и фельдшерско-акушерского пункта квалифицированными сотрудниками.

По словам главы Минздрава, показатели увеличения обеспеченности врачами составили не менее 43 специалистов на 10 тыс. населения и в среднем— 85 врачей на 10 тыс. населения. При этом увеличение показателей приема в медицинские вузы выросло до 30 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что комитет по здравоохранению Псковской области утвердил перечень дефицитных специальностей, а также новую меру поддержки для врачей и средних медицинских работников.