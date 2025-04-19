Общество

Утвержден перечень дефицитных врачебных специальностей в Псковской области

Комитет по здравоохранению Псковской области утвердил перечень дефицитных специальностей, а также новую меру поддержки для врачей и средних медицинских работников. Как сообщила председатель комитета Марина Гаращенко в своем Telegram-канале, меры поддержки будут предоставляться ежегодно.

«Напомню, что дефицитные специальности будут утверждаться ежегодно, а мера поддержки составит 1 миллион рублей врачам и 500 000 рублей средним медицинским работникам при трудоустройстве в государственные медицинские организации Псковской области или их структурные подразделения, расположенные в городах с населением свыше 50 тысяч человек», - отметила председатель.

Перечень дефицитных специальностей на 2025 год:

Псковская областная клиническая больница: врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-кардиолог, врач-невролог, врач-эндокринолог.

Псковская станция скорой медицинской помощи: врач и фельдшер скорой медицинской помощи.

Псковская городская поликлиника: участковый врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-кардиолог.

Псковская детская городская поликлиника: участковый врач-педиатр, врач-офтальмолог, детский кардиолог, детский эндокринолог.

Детская областная клиническая больница: врач-офтальмолог, детский эндокринолог, врач-оториноларинголог, врач-анестезиолог-реаниматолог.

Псковский клинический перинатальный центр: врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-акушер-гинеколог.

Псковская областная инфекционная клиническая больница: врач-инфекционист, врач-анестезиолог-реаниматолог.

Псковская стоматологическая поликлиника: детский врач-стоматолог.

Псковский клинический центр психиатрии и наркологии: врач-психиатр.

Псковская межрайонная больница: участковый врач-педиатр, участковый врач-терапевт, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-эндокринолог.

Станция переливания крови Псковской области: врач-трансфузиолог.

Хоспис имени Святой Марфы-Марии: врач-невролог.

Противотуберкулезный диспансер: врач-фтизиатр.

Также Марина Гаращенко напомнила условия для получения выплаты — наличие гражданства РФ, осуществление трудовой деятельности на условиях полного рабочего дня, возраст врачей — до 55 лет, средних медработников — до 50 лет.