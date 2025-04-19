Утвержден перечень дефицитных врачебных специальностей в Псковской области

Комитет по здравоохранению Псковской области утвердил перечень дефицитных специальностей, а также новую меру поддержки для врачей и средних медицинских работников. Как сообщила председатель комитета Марина Гаращенко в своем Telegram-канале, меры поддержки будут предоставляться ежегодно.
«Напомню, что дефицитные специальности будут утверждаться ежегодно, а мера поддержки составит 1 миллион рублей врачам и 500 000 рублей средним медицинским работникам при трудоустройстве в государственные медицинские организации Псковской области или их структурные подразделения, расположенные в городах с населением свыше 50 тысяч человек», - отметила председатель.
Перечень дефицитных специальностей на 2025 год:
- Псковская областная клиническая больница: врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-кардиолог, врач-невролог, врач-эндокринолог.
- Псковская станция скорой медицинской помощи: врач и фельдшер скорой медицинской помощи.
- Псковская городская поликлиника: участковый врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-кардиолог.
- Псковская детская городская поликлиника: участковый врач-педиатр, врач-офтальмолог, детский кардиолог, детский эндокринолог.
- Детская областная клиническая больница: врач-офтальмолог, детский эндокринолог, врач-оториноларинголог, врач-анестезиолог-реаниматолог.
- Псковский клинический перинатальный центр: врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-акушер-гинеколог.
- Псковская областная инфекционная клиническая больница: врач-инфекционист, врач-анестезиолог-реаниматолог.
- Псковская стоматологическая поликлиника: детский врач-стоматолог.
- Псковский клинический центр психиатрии и наркологии: врач-психиатр.
- Псковская межрайонная больница: участковый врач-педиатр, участковый врач-терапевт, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-эндокринолог.
- Станция переливания крови Псковской области: врач-трансфузиолог.
- Хоспис имени Святой Марфы-Марии: врач-невролог.
- Противотуберкулезный диспансер: врач-фтизиатр.
Также Марина Гаращенко напомнила условия для получения выплаты — наличие гражданства РФ, осуществление трудовой деятельности на условиях полного рабочего дня, возраст врачей — до 55 лет, средних медработников — до 50 лет.