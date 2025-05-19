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«Уголок интроверта» и дискотека ждут гостей второго псковского «Фестиваля детства»

Какие активности подготовили для юных псковичей на втором «Фестивале детства», рассказали руководитель Псковского регионального отделения «Инсайт люди» Антон Манихин и председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В прошлом году мы говорили о том, что хотелось установить рекорд (приготовления) арбузной халвы. Это мое любимое лакомство, на такую затею Антон ответил, что готовить одну халву банально, надо приукрасить активностями. Подумав, мы решили приурочить это ко Дню защиты детей», - поделился идеей создания праздника Артур Акавов.

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Антон Манихин отметил, что фестиваль в этом году будет более ориентирован на юных псковичей. Мероприятие проведут 1 июня с 12:00 до 16:00 на территории сквера Псковского государственного университета на улице Льва Толстого.

«Будет небольшой лекционный блок, посвященный тематике книг, от Каверинской библиотеки, рассчитанный на детей. Будет обширный блок с мастер-классами на территории сквера политехнического института, будет "уголок интроверта" для тех, кто не хочет заниматься чем-то масштабным, какими-то активностями. Для них будут проводиться мастер-классы. Мы рассчитываем наши мастер-классы на определенное количество человек, поэтому нужно заранее записываться», - сказал он.

Также детям предоставят возможность «выпустить пар» при помощи фехтования. «Уголок интроверта»

«Фестиваль — это форма общения с целевой аудиторией. У нас будет выступать DJ Set, можно будет потанцевать, на это и расчет, будет большим плюсом, если дети будут танцевать. Есть отдельный блок по активным играм от наших партнеров "Мир на столе". Также к нам присоединились коллеги из клуба "Орден", занимающиеся фехтованием. Будет отлично, если у детей будет возможность "выпустить пар". Записываться на мастер-классы стоит уже сейчас», - добавил Антон Манихин.