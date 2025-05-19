Азам финансовой грамотности научат на псковском «фестивале детства»

Гаражная распродажа пройдет в рамках второго «фестиваля детства» в Пскове 1 июня. Об этом в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал руководитель Псковского регионального отделения «Инсайт люди» Антон Манихин.
Он также подчеркнул, что проект хорошо себя показал в рамках фестиваля в прошлом году. Также он систематически проводится на базе библиотеки имени Каверина.
Напомним, что второй «фестиваль детства» пройдет в Пскове 1 июня в сквере Псковского государственного университета на улице Льва Толстого.