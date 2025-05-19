Общество

Азам финансовой грамотности научат на псковском «фестивале детства»

Гаражная распродажа пройдет в рамках второго «фестиваля детства» в Пскове 1 июня. Об этом в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал руководитель Псковского регионального отделения «Инсайт люди» Антон Манихин.

«С помощью проекта дети постигают азы финансовой грамотности, они играют в настоящий магазин. Это своеобразная ярмарка, товары для которой проходят модерацию куратором проекта. Это ухоженные игрушки, предметы, аксессуары, ограниченный пул одежды. Дети выступают продавцами. Они продают. Это единственная площадка, где дети действительно что-то продают и покупают за настоящие деньги, не за фантики. Дети в такой форме на территории фестиваля познают азы», - сказал Антон Манихин.

Он также подчеркнул, что проект хорошо себя показал в рамках фестиваля в прошлом году. Также он систематически проводится на базе библиотеки имени Каверина.

Напомним, что второй «фестиваль детства» пройдет в Пскове 1 июня в сквере Псковского государственного университета на улице Льва Толстого.