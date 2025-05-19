Общество

Александр Козловский: ТОСы стали сердцем гражданской инициативы и любви к родной земле

Территориальные общественные самоуправления стали символом заинтересованности населения в развитии родной земли. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Уважаемые земляки, участники ТОСов! Поздравляю вас с Днём территориального общественного самоуправления! ТОСы давно стали не просто эффективным инструментом для решения насущных вопросов на местах — они стали сердцем гражданской инициативы, символом неравнодушия, энергии и настоящей любви к родной земле. Благодаря вашей активной позиции, доброй воле и упорству преображаются дворы, улицы, села и города. Вы делаете жизнь вокруг лучше, создаете уют, укрепляете связи между людьми», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что в этом году многие проекты ТОСов Псковщины направлены на сохранение исторической памяти. Это имеет особое значение в Год 80-летия Великой Победы.

«Через благоустройство памятных мест, уход за воинскими захоронениями, организацию патриотических мероприятий вы сохраняете живую нить между поколениями, передаёте молодежи уважение к подвигу предков. Это — настоящая работа сердца и души, достойная самой высокой благодарности. ТОСы — это настоящая школа гражданственности, доверия и взаимодействия. Благодаря вам малые дела становятся большими переменами. Именно вы обеспечиваете самую высокую скорость реализации инициатив, которые рождаются рядом с людьми и для людей. Желаю каждому, чья жизнь связана с территориальным общественным самоуправлением, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на этом непростом, но таком важном пути! Пусть ваши усилия всегда находят отклик, а добрые дела — поддержку и продолжение! С Праздником! С Днём ТОС!» - добавил депутат.