Общество

В Пскове чествовали лидеров территориального общественного самоуправления

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню территориального общественного самоуправления (ТОС), состоялось в Пскове 21 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В приветственном слове губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул значимость работы территориальных общественных самоуправлений (ТОС), действующих в регионе.

«Сегодня в Псковской области функционируют 788 ТОСов, объединяющих почти 150 тысяч активных и неравнодушных людей. Это самая массовая и востребованная форма участия населения в местном самоуправлении», — заявил глава региона.

Губернатор отметил важную роль ТОС в решении социальных и патриотических вопросов. В этом году 100 из более чем 700 заявок на областной конкурс были направлены на ремонт мемориальных объектов и проведение памятных мероприятий, что свидетельствует о высокой активности участников в сохранении исторической памяти.

«Вы также активно работаете на волонтерских началах, осуществляя благотворительные акции и поддержку участников специальной военной операции», — добавил Михаил Ведерников.

Он поблагодарил активистов за их усилия и подчеркнул важность информирования о деятельности ТОС через социальные сети, что способствует привлечению новых участников.

В рамках церемонии губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил почётные государственные награды и знаки отличия, среди которых:

почетную грамоту президента Российской Федерации получил глава Великолукского района Алексей Кузьмин;

благодарственное письмо президента Российской Федерации вручили главе Стругокрасненского муниципального округа Александру Волкову;

почётную грамоту губернатора Псковской области получила председатель ТОС «Пенсионеры» Татьяна Емельянова.

«Дорогие друзья, я благодарю вас за вклад в развитие территориального общественного самоуправления. Уверен, что ваше движение дальше будет развиваться, охватывать все больше людей и больше территорий. Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю успешной реализации всех ваших идей», - сказал Михаил Ведерников.

Благодарственные письма правительства Псковской области вручили пяти председателям ТОС:

Юлии Белоусовой - председателю ТОС «Первый в Кислово» Великолукского района,

Леониду Гончарову - председателю территориального общественного самоуправления «деревня Глубочица» Себежского района;

Алле Горшаковой - председателю территориального общественного самоуправления «Майора Доставалова, 1» города Пскова;

Алексею Елисееву - председателю ТОС «Старт» Опочецкого муниципального округа;

Екатерине Рысёвой - председателю ТОС «Центральный села Ямм» Гдовского района.

В региональном конкурсе «Лучшее ТОС» в группе «Городские округа, муниципальные округа и городские поселения» победителями признаны следующие председатели:

Светлана Павлова - председатель ТОС «Синеречье» Красногородского муниципального округа, заняла первое место в группе «Городские округа, муниципальные округа и городские поселения»;

Любовь Евстигнеева - председатель ТОС «Уголок России» Локнянского муниципального округа, завоевала второе место в той же группе;

Ирина Чурилова-Никитина - председатель ТОС «Объединение» Плюсского муниципального округа, удостоена третьего места в группе «Городские округа, муниципальные округа и городские поселения».

В региональном конкурсе в группе «Сельские поселения» отличились:

Любовь Дубина - председатель ТОС «Копылок» Пустошкинского района, признана победителем (первое место);

Надежда Попкова - председатель ТОС «Шаг в будущее» Великолукского района, стала серебряным призёром (второе место);

Татьяна Козлова - председатель ТОС «Старый дворик» Великолукского района, удостаивается третьей ступени пьедестала почёта (третье место).

После официальных церемоний председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил представителей ТОС и вручил благодарности.

Благодарность Псковского областного Собрания депутатов присвоена следующим активистам:

Марина Бакша — председатель территориального общественного самоуправления «Дружные соседи» Пыталовского муниципального округа;

Галина Захарова — председатель территориального общественного самоуправления «Рассвет» Опочецкого муниципального округа;

Елена Иванова — председатель территориального общественного самоуправления «Яблонец» Стругокрасненского муниципального округа;

Римма Невойт — председатель территориального общественного самоуправления деревни Борисенки Себежского района;

Наталья Смирнова — председатель территориального общественного самоуправления «Тямша» Псковского района.

Напомним, ранее в большом концертном зале Псковской областной филармонии Михаил Ведерников вручил награды представителям органов местного самоуправления.