Общество

Детский фонд стал партнёром фестиваля здоровья в Псковской области

Десятый региональный фестиваль здоровья «У тебя есть право быть здоровым!» состоялся на базе филиала Центра специального образования №2 в селе Воронцово Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Организаторами выступили Центр общественного здоровья и медицинской профилактики и Центр специального образования №2. А партнёрами мероприятия выступили Псковское областное отделение Российского детского фонда и Кожно-венерологический диспансер Псковской области.

На мероприятии собрались ученики 5-8 классов из Красногородской специальной школы-интерната, Красногородской школы-интерната «Агрошкола», Центра специального образования №2 города Пыталово и их филиала в селе Воронцово.

Специалисты Центра общественного здоровья и Кожно-венерологического диспансера в интерактивном формате поговорили с детьми о здоровом образе жизни, полезных привычках, необходимости правильного питания и приёма витаминов. Дети отгадывали загадки, участвовали в викторине, делились друг с другом полезными советами по ведению здорового образа жизни, вспоминали полезные привычки и рассуждали, как бороться с вредными привычками.

Важным тезисом мероприятия стала необходимость заботы о себе и своём здоровье. Но о детях из интернатных учреждениях позаботился и детский фонд. На одной из станций фестиваля сотрудники фонда организовали «бесплатный магазин», где дети выбрали себе, своим близким и друзьям понравившуюся одежду.

«Этот формат мероприятия очень нравится ребятам. Они наравне со взрослыми планируют, что будут носить осенью, есть ли у них куртка на зиму. В таком ненавязчивом формате мы не просто даём детям право самостоятельно выбора одежда, но и экономим семейный бюджет», – поделилась координатор программ детского фонда Кристина Елецкая.

Завершилось мероприятие концертом: участники фестиваля разыгрывали сценки, читали стихи, пели песни, танцевали флешмобы, посвящённые ЗОЖ. Не обошлось без подарков. Детский фонд подарил юным участникам фестиваля полезные подарки: сумки для спортивной обуви, бутылки для воды и секундомеры.

Детский фонд благодарит организаторов мероприятия за приглашение к участию и гостеприимство. Выездное мероприятие состоялось при поддержке Фонда президентских грантов.