Общество

Любовь Трифонова: ТОСы положительно влияют на развитие Новоржевского округа

Активистов территориального общественного самоуправления Новоржевского муниципального округа поздравила с Днем ТОС глава округа Любовь Трифонова в своём Telegram-канале.

Фотография: Любовь Трифонова / Telegram

«Позвольте выразить признательность всем активистам ТОС за самоотдачу, ответственность, за стремление сделать свой родной округ и жизнь земляков лучше и краше. Пусть успешно реализуются все проекты, все, даже самые сложные задачи, будут по плечу, а жители по праву достойно оценивают результат нашей общей работы! Здоровья всем вам, вашим близким, благополучия и мирного неба над головой!» - пишет Любовь Трифонова.

Она также отметила, что на сегодняшний день движение ТОС активно развивается на территории Новоржевского округа. По её словам, с каждым годом количество ТОС увеличивается, активизируется работа жителей, и это очень положительно влияет на развитие территории.

Напомним, торжественное мероприятие, посвящённое Дню территориального общественного самоуправления (ТОС), состоялось в Пскове 21 мая.