Поддержать молодого промышленника из Псковской области можно во Всероссийском голосовании

Учредитель парфюмерно-косметического производства в Псковской области Владимир Харитонов участвует в народном голосовании за звание лучшего молодого промышленника страны. Поддержать его можно на сайте Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Это спецноминация, победитель которой будет награждаться в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром». Мероприятие состоится в июле 2025 года в Екатеринбурге. Голосовать можно с 21 мая по 6 июня только один раз с одного IP-адреса.
Напомним, ранее Владимир Харитонов попал в ТОП-200 лучших молодых промышленников России и вошел в число финалистов премии.