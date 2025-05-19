Общество

Поддержать молодого промышленника из Псковской области можно во Всероссийском голосовании

Учредитель парфюмерно-косметического производства в Псковской области Владимир Харитонов участвует в народном голосовании за звание лучшего молодого промышленника страны. Поддержать его можно на сайте Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Это спецноминация, победитель которой будет награждаться в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром». Мероприятие состоится в июле 2025 года в Екатеринбурге. Голосовать можно с 21 мая по 6 июня только один раз с одного IP-адреса.

Напомним, ранее Владимир Харитонов попал в ТОП-200 лучших молодых промышленников России и вошел в число финалистов премии.

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Отметим, Всероссийская премия «Молодой промышленник года» проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» совместно с Минпромторгом России. Цель премии — выявить и поощрить лучших молодых промышленников, реализующих проекты по развитию и цифровизации производственных площадок и инфраструктуры в субъектах РФ, а также содействие в развитии кооперационных цепочек и межрегионального партнерства.