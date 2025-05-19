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Общество

В России произвели рекордный объем алкоголя за последние восемь лет

23.05.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

В 2024 году объемы производства всей алкогольной продукции по сравнению с 2023-м выросли на 9,5% и составили 10,1 млрд литров — это рекорд за последние восемь лет. К примеру, в 2017-м изготовители сделали 9,54 млрд литров. Самую большую динамику по прошлому году показали вина, изготовление в этой категории увеличилось на 14%, вина виноградные выросли на 8,6%, игристые — на 24,7%, ликерные — почти на 30%. Такие данные содержатся в проекте итогового доклада Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

На второй позиции по позитивной динамике расположились напитки брожения — пиво и его производные, а также сидр, медовуха, которые прибавили 12%. Далее следует крепкий алкоголь — водка, коньяк, виски, ром и другие, объемы выпуска которых выросли на 8%. Интересно, что по итогам прошлого года в категории «слабый алкоголь» (например, алкосодержащие коктейли) производство просело более чем наполовину (–56%), что связано с тройным увеличением акциза на него с 1 мая 2024 года, пишут «Известия».

Одновременно с ростом производства алкоголя наблюдается и тенденция к увеличению его легальных розничных продаж, что взаимосвязано, сказано в документе РАТК.

«На положительную динамику влияет сразу несколько факторов: продолжается процесс импортозамещения. Выпадающие объемы зарубежного алкоголя замещаются продукцией отечественного производства. Плюс активно развивается рынок внутреннего туризма, а также растут продажи алкогольной продукции в праздники и в период отпусков. Более того, стоит учитывать, что население РФ увеличилось за счет включения в состав страны новых регионов, что оказывает влияние на рынок», — отметила служба в проекте доклада.

В РАТК добавили, что объемы производства и розничных продаж растут на фоне сокращения доли нелегальной продукции на рынке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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