Общество

Потепление в Псковской области ожидается в первые дни лета

Потепление в Псковской области ожидается в первые дни лета, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Фотография: Анна Тягунова / ПЛН

«Хорошая погода прогнозируется с 1 и 2 июня», - рассказала Тала Нещадимова, отвечая на вопрос о том, когда в Псковскую область придет тепло.

По ее словам, в начале лета будет долгий промежуток без дождей. Прогнозируются достаточно высокие температуры воздуха: 20, +23, +24 градуса.

Ранее сообщалось, что рабочая неделя на Северо-Западе пройдёт под аккомпанемент ливней и гроз.