Общество

Станислав Стармолотов: Для победы над борщевиком нужно менять нормативно-правовую базу

В Псковской области для борьбы с борщевиком необходима модернизация нормативно-правовой базы. Такое мнение озвучил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы все делаем для результата. Безусловно, понятна проблема смежности участков. В прошлом году создали штаб по борьбе с борщевиком, где разработали нормативно-правовые акты, позволяющие штрафовать не смешными штрафами, а такими, чтобы он был ощутимым для собственника земли. Ситуация борьбы с "ветряными мельницами" понятна, механизмы выхода понятны, но мы имеем проблемы по частным землям, нужно совершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы можно было изымать, помимо штрафов, или иметь механизмы заходов на частную землю», - сказал председатель комитета.

Он добавил, что вплотную проблему начали решать около двух лет назад, когда под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова создали штаб по борьбе с борщевиком.

«Работа ведется, другое дело, что несколько десятилетий наша страна зарастала этим паразитическим растением. Понятно, что по щелчку пальцев результата не будет, но хочу заверить, что работа ведется и все участники этого процесса осознают важность этой работы», - подчеркнул Станислав Стармолотов.