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Сергей Вострецов вручил награды в День пограничника и поддержал юных патриотов

Награды в День пограничника вручил глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы РФ VI и VII созывов Сергей Вострецов и поддержал юных патриотов, сообщается в его Telegram-канале.

В День пограничника на одной из пограничных застав состоялось торжественное событие, посвящённое чествованию военнослужащих и воспитанию патриотизма среди молодёжи. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов лично вручил отличившимся пограничникам благодарственные письма от председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Церемония прошла в торжественной обстановке, а её кульминацией стал праздничный концерт, организованный юными друзьями пограничников.

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Сергей Вострецов, выступая перед собравшимися, подчеркнул важность сохранения исторической памяти и поддержки тех, кто сегодня стоит на страже рубежей Отечества. В своей речи он отметил героизм пограничников, проявленный как в годы Великой Отечественной войны, так и в современных условиях специальной военной операции (СВО):

«В этот год 80-летия Великой Победы и в День пограничника мы отдаём дань уважения тем, кто защищал и защищает нашу Родину. Ни одна пограничная застава в годы Великой Отечественной войны не сдалась врагу без боя. Многие из них держались дни, недели, а порой и месяцы, демонстрируя несгибаемую волю и мужество. Сегодня наши пограничники в зоне СВО продолжают эти славные традиции, доказывая, что любые попытки врага посягнуть на нашу землю обречены на провал. Как и в прошлом, мы говорим: кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет. Я искренне горжусь нашими военнослужащими, которые с честью выполняют свой долг. Хочу также отметить замечательную инициативу юных друзей пограничников, которые подготовили этот концерт. Такие мероприятия не только поднимают боевой дух, но и воспитывают в молодёжи любовь к Родине, уважение к её защитникам. Мы будем всячески поддерживать и развивать это направление, ведь патриотизм – это основа нашего будущего», – заявил Сергей Вострецов.

Концерт, организованный юными друзьями пограничников, стал ярким событием дня. Юные артисты представили патриотические песни, танцы и стихи, посвящённые героизму защитников Отечества. Их выступления вызвали бурю эмоций у личного состава заставы и гостей, став символом преемственности поколений и единства народа в стремлении сохранить мир и безопасность страны.

Сергей Вострецов, комментируя инициативу юных патриотов, подчеркнул, что такие мероприятия имеют огромное значение для воспитания молодёжи.

«Подобные концерты – это не просто развлечение, это часть большой работы по формированию у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, её историю и её героев. Мы в СОЦПРОФ будем и дальше поддерживать такие инициативы, помогать молодёжи расти в духе патриотизма и уважения к тем, кто защищает нашу Родину», – отметил он.