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Общество

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами

29.05.2025 12:12|ПсковКомментариев: 0

Рособрнадзор после инцидента в московской школе, где школьники писали ЕГЭ по истории за круглым столом, запретил проводить экзаменацию в таком формате, сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол.

«Две жалобы поступили из ППЭ Москвы. Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», - говорится в сообщении.

Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации начался 23 мая и продлится до 4 июля, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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