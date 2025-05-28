Школьника из Псковского технического лицея наградил Дмитрий Чернышенко

В Москве наградили победителей четвертого сезона всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!», среди которых был ученик 10 класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалев. Торжественная церемония прошла в павильоне «Атом» на ВДНХ. Жюри, состоящее из ученых, бизнесменов и создателей научно-популярного контента, выбрало 15 победителей в пяти номинациях. Это космос, электродвижение, авиация будущего, полимеры и дыхание жизни.
Фото: НТВ
Тимофей Ковалев занял первое место на всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!» в номинации «Авиация будущего», сообщается на сайте конкурса. В своем видео Тимофей Ковалев рассказал, какие функции выполняет крыло самолета, как создается подъемная сила, при чем тут летательная геометрия и какое будущее ждет авиацию.
Всего эксперты отсмотрели около 2 000 видеороликов, присланных школьниками со всей страны. На них юные ученые в доступной форме объясняли какую-то научную теорию, концепцию или явление.
Всего за четыре года в конкурсе приняли участие 56 000 детей, они сняли 535 часов научно-популярного контента, сообщает НТВ.