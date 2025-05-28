Общество

Школьника из Псковского технического лицея наградил Дмитрий Чернышенко

В Москве наградили победителей четвертого сезона всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!», среди которых был ученик 10 класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалев. Торжественная церемония прошла в павильоне «Атом» на ВДНХ. Жюри, состоящее из ученых, бизнесменов и создателей научно-популярного контента, выбрало 15 победителей в пяти номинациях. Это космос, электродвижение, авиация будущего, полимеры и дыхание жизни.

Фото: НТВ

Тимофей Ковалев занял первое место на всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!» в номинации «Авиация будущего», сообщается на сайте конкурса. В своем видео Тимофей Ковалев рассказал, какие функции выполняет крыло самолета, как создается подъемная сила, при чем тут летательная геометрия и какое будущее ждет авиацию.

Всего эксперты отсмотрели около 2 000 видеороликов, присланных школьниками со всей страны. На них юные ученые в доступной форме объясняли какую-то научную теорию, концепцию или явление.

«Этот конкурс нам всем действительно нравится. Нам бы хотелось, чтобы в следующем конкурсе приняло участие как можно больше ребят. Мы рассчитываем на наших звезд, ведущих, что они будут его и на своих программах популяризировать, и какие-то из этих работ попадут в программу Малозёмова (Сергея Малозёмова, автора и ведущего телевизионных программ на НТВ "Чудо техники", "Живая еда", "Научные расследования"), которые собирают большую аудиторию и еще больше ребят захотят прийти в науку, ее популяризировать», - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Всего за четыре года в конкурсе приняли участие 56 000 детей, они сняли 535 часов научно-популярного контента, сообщает НТВ.