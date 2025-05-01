Общество

Школьник из Псковского технического лицея победил на всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!»

Ученик 10 класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалев занял первое место на всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!» в номинации «Авиация будущего», сообщается на сайте конкурса.

В своем видео Тимофей Ковалев рассказал, какие функции выполняет крыло самолета, как создается подъемная сила, при чем тут летательная геометрия и какое будущее ждет авиацию.

Ранее Тимофей Ковалев занял 2 место в научно-популярном конкурсе «Наука. Территория героев», финал которого прошел 12 февраля в Москве. После этого он получил возможность пройти стажировку в Евразийском научно-образовательном центре в Уфе.