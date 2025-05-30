Общество

Боровики выросли в Печорском районе

Первые грибы находят в Печорском районе, сообщается в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Алексеева-Романова / «ВКонтакте»

«Появляются малюсенькие лисички, через пару недель можно будет собирать, боровики есть, нашла штук 30 с небольшим, но качество оставляет желать лучшего. Лес прекрасен при любой погоде, промокла до нитки, но при этом получила огромное удовольствие и зарядилась положительной энергией», - отмечает автор публикации.

Напомним, что сегодня в Пскове ожидается до +22 градусов и облачная с прояснениями погода.