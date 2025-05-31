Более 500 чашек кофе сварили бесплатно на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Более 500 чашек кофе сварили сотрудники КофеСтудио во время праздника «Все лучшее — детям!», приуроченного к 25-летию ПЛН в парке Строителей города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.
Специальная площадка «КофеШколы» радовала юных посетителей праздника серией творческих мастер-классов под руководством опытных педагогов. Они могли создать собственные художественные шедевры, нарисовать иллюстрации любимой игры Roblox и даже оживить свои рисунки с помощью технологий дополненной реальности. Готовую работу каждый участник сможет оставить себе или быстро оцифровать.
Взрослых гостей угощали бесплатным кофе.
Праздник состоялся 31 мая в парке Строителей.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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