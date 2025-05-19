Общество

Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая

Площадка «КофеШколы» станет центром увлекательных активностей для детей и их родителей на празднике «Все лучшее — детям!», который состоится в парке Строителей в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Детей ждут увлекательные мастер-классы: под руководством наставников они освоят рисование скетчей, создадут фигурки из вселенной Roblox и научатся «оживлять» свои рисунки с помощью дополненной реальности. Готовые работы можно будет забрать с собой или мгновенно оцифровать.

Для любителей приключений «Фабрика предпринимателей» проведет квест «Золото Сенсея» — ребята отправятся на поиски спрятанных сокровищ, разгадывая головоломки и выполняя задания. Самых активных участников ждут призы.

Напомним, 1 июня в России отмечается Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.

Время проведения – с 12.00 до 15.00.

Смотрите также Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

Категория 0+