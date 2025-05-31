Общество

Псковская команда КВН прибыла на четвертьфинал лиги «Молодёжь Москвы»

Псковская команда КВН «Хочу погладить» прибыла на четвертьфинал лиги «Молодёжь Москвы», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Ребята поборются за место в полуфинале во вторник, 3 июня.

Фото: «Хочу погладить»

Команда «Хочу погладить» активно готовится к игре, проходит ежедневные редактуры и репетиции.

Напомним, что псковичи прошли в 1/4 финала благодаря победе в 1/8, которая прошла 30 апреля. Тогда по оценкам жюри ребята получили всего одну «четвёрку», все остальные «пятёрки».

«Хочу погладить» поборются за проход в полуфинал 3 июня в 18:30 в ММЦ «Планета КВН».

Помимо этого, в сезоне 2025 года команда будет представлять Псков в Центральной лиге КВН «Нева» в Санкт-Петербурге.