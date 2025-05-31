Общество

Вкусное детство для всех

Детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, провели на территории Детской областной клинической больницы в Пскове 2 июня. На площадке наградили победителей конкурса рисунков, они получили вкусные и полезные подарки от «Молочных продуктов Пушкиногорья». Как прошло награждение и как каждый ребенок смог внести свою лепту в посадку «Древа жизни», в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В торжестве детства приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев, главный врач Псковского перинатального центра Мария Грищук и представители духовенства.

«Идея посадить дерево между двумя медицинскими учреждениями, Перинатальным центром и Детской областной клинической больницей, принадлежит главному врачу перинатального центра Марии Грищук. Дальше задача была достать то дерево, которое способно выжить и радовать детей именно при посадке 1 июня. Мы понимаем, что уже многие посадки завершены, и все это чревато для растений, - сказал Евгений Васильев. - Надеемся, что это дерево будет радовать всех как символ дружбы двух учреждений и взаимопомощи друг другу. Всегда в трудную минуту мы друг у друга стоим на помощи. У нас не бывает такого, чтобы задержка происходила в помощи более полчаса».

Главный врач детской больницы подчеркнул, что именно ради благополучия детей все сотрудники получали свои дипломы об образовании и продолжают помогать детям быть здоровыми.

«Есть такая замечательная поговорка: дети - цветы жизни. Собрал букет, подари бабушке. Дети - это то богатство, ради которого живут родители, и ради этого мы действуем и помогаем. Ради детей мы получали свои дипломы, давали клятву врача России и служим здесь на благо России и Псковской области», - добавил Евгений Васильев.

Для детей на территории детской площадки больницы работала станция аквагрима, раздавали праздничные воздушные шары с символикой Псковского перинатального центра, а родителям дарили ленты как символ заботы и внимания. Каждый ребенок мог получить бесплатное мороженое.

Также была представлена анимация с ростовыми куклами и выступление детского музыкального коллектива.

Финансовый директор Пушкиногорского маслосырзавода Светлана Толстикова, помимо пожеланий детям, обратилась к родителям с призывом не терять в себе внутреннего ребенка.

«Сегодня прекрасный праздник. Хотела бы сказать всем огромное спасибо, что все собрались на этой чудесной площадке самых важных для меня медицинских учреждений, потому что здесь начинается жизнь, здесь продолжается жизнь. Поэтому спасибо не только родителям, но и медперсоналу. Это тоже важно. Я уже говорила о том, что хотелось бы уделять внимание не только защите детей, но и их радости, чтобы мы радовали наших детей, чтобы они росли здоровыми, счастливыми. Это все в наших руках, и мы должны стараться делать их жизнь намного лучше. Поэтому всех еще раз с праздником, всем прекрасного настроения. И, наверное, я бы пожелала взрослым подольше оставаться в этом детском возрасте, скажем так, чтобы можно было позволять себе много шалостей», - сказала Светлана Толстикова.

Напомним, что Пушкиногорский маслосырзавод уже более 80 лет выпускает молочную продукцию. Продукты изготавливают по традиционным технологиям только из молока от коров, которые живут в экологически чистом районе. Компания давно сотрудничает с Псковским перинатальным центром.

С приветственным словом выступила Вера Емельянова.

«Дорогие наши медицинские работники, гости, мне сегодня особенно приятно приветствовать вас от имени нашего губернатора Михаила Ведерникова и поздравить с Днем защиты детей. В эти дни мы хотим сказать как можно больше добрых слов в адрес наших детей. И, вспоминая недавнее интервью президента России Владимира Путина, так и хочется каждый раз сказать: а как же мы жили без вас? Это удивительная формула любви, которую сегодня мы все употребляем. Хотим использовать для того, чтобы вас было как можно больше. А значит, можно будет рассчитывать на счастливый день, замечательные свидания и удивительные открытия, которые мы ждем от наших детей. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня работает с детьми, кто помогает нашим детям, кто делает их счастливыми и здоровыми», - сказала Вера Емельянова.

Следом за ней выступила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Она рассказала о существующих мерах поддержки для многодетных семей, о материальных выплатах для матерей, обучающихся на очной форме обучения, в размере 100 тысяч рублей.

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«Сегодня тот день, когда надо напомнить о нашем будущем поколении, о его защите. И, конечно же, о том, что должны создаваться все условия для того, чтобы деткам в наших семьях жилось хорошо. Мы стараемся ежегодно пересматривать, улучшать, добавлять к существующим мерам поддержки, которые у нас есть, все более и более новое. И, конечно же, с советом многодетных матерей обсуждать все меры, которые мы принимаем на нашем уровне. Хотелось бы, чтобы наши детки были здоровы, чтобы детки наши улыбались. И хотелось бы поздравить родителей, бабушек, дедушек, медиков, преподавателей, социальных работников, всех тех, кто имеет отношение к нашим деткам и помогает делать их счастливыми. Здоровья вам, мирного неба над головой, и пусть в вашей семье всегда будет благополучие», - сказала Ольга Евстигнеева.

Главный врач Псковского перинатального центра Мария Грищук отметила: праздник отмечается в 75-раз, что говорит о трепетном отношении государства к детям.

«Лично и от нашего учреждения хочу вас поздравить. Этот праздник на Псковской земле и в России празднуется уже 75-й раз. Он празднуется с 1950 года. Это подтверждает то, что и учреждения здравоохранения, и наше государство с большим трепетом относятся к семьям, к деткам, поскольку вы являетесь продолжением нашей жизни, наших семей. От всего сердца хочется пожелать, чтобы у родителей была возможность дарить своим детям все больше любви, счастья, внимания. А детки росли счастливыми, здоровыми, в крепких семьях, с поддержкой родителей», - сказала Мария Грищук.

Затем все желающие могли присоединиться к посадке «Древа жизни», подчеркивающего дружбу между учреждениями здравоохранения. У больницы посадили дуб.

Ранее проводился конкурс рисунков, победителей наградили на сегодняшнем мероприятии. Одним из спонсоров выступила компания «Молочные продукты Пушкиногорья». По итогам голосования в группе Псковского перинатального центра определили шесть победителей в нескольких возрастных категориях.

Победители из Пскова:

0-5 лет Алиса Завьялова;

6-9 лет Дима Попов;

10-14 лет Юля Пылева.

Победители из Великих Лук:

0-5 лет Роберт Саркисян;

6-9 лет Владимир Некрасов;

10-14 лет Виолетта Кампан.

Победителям выдали вкусные и полезные подарки и грамоты. Также в течение всего праздника всем детям полагалось бесплатное мороженое.

На празднике также сослужили божественную литургию, медицинским учреждениям подарили икону.

Напомним, Международный день защиты детей отмечают в мире уже более сотни лет, но в определенную дату — только с 1950 года. 1 июня Международный день защиты детей празднуют в России, Армении, Болгарии, Вьетнаме, Китае, Латвии, Эстонии, Польше, Монголии, Казахстане, Чехии и ряде других стран.

Подобные праздники показывают, что дети являются краеугольным камнем в жизни большинства людей. Это дают понять лечебные учреждения, которые незыблемо и неустанно стоят на страже детских жизней, борясь с серьезными заболеваниями; а также компании, которые поддерживают различные детские инициативы разными способами, даже если это просто небольшое мороженое. Дети очень внимательны к мелочам, и именно их они запоминают лучше всего. Все посетители, от мала до велика, обязательно будут вспоминать этот праздник. Также его запомнят и победители конкурса рисунков, которые получили презенты от «Молочных продуктов Пушкиногорья». Все это делает детей счастливее, а главное - здоровее.

Андрей Николаев