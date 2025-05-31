Вкусное детство для всех

Детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, провели на территории Детской областной клинической больницы в Пскове 2 июня. На площадке наградили победителей конкурса рисунков, они получили вкусные и полезные подарки от «Молочных продуктов Пушкиногорья». Как прошло награждение и как каждый ребенок смог внести свою лепту в посадку «Древа жизни», в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
В торжестве детства приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев, главный врач Псковского перинатального центра Мария Грищук и представители духовенства.
«Идея посадить дерево между двумя медицинскими учреждениями, Перинатальным центром и Детской областной клинической больницей, принадлежит главному врачу перинатального центра Марии Грищук. Дальше задача была достать то дерево, которое способно выжить и радовать детей именно при посадке 1 июня. Мы понимаем, что уже многие посадки завершены, и все это чревато для растений, - сказал Евгений Васильев. - Надеемся, что это дерево будет радовать всех как символ дружбы двух учреждений и взаимопомощи друг другу. Всегда в трудную минуту мы друг у друга стоим на помощи. У нас не бывает такого, чтобы задержка происходила в помощи более полчаса».
Главный врач детской больницы подчеркнул, что именно ради благополучия детей все сотрудники получали свои дипломы об образовании и продолжают помогать детям быть здоровыми.
Для детей на территории детской площадки больницы работала станция аквагрима, раздавали праздничные воздушные шары с символикой Псковского перинатального центра, а родителям дарили ленты как символ заботы и внимания. Каждый ребенок мог получить бесплатное мороженое.
Также была представлена анимация с ростовыми куклами и выступление детского музыкального коллектива.
Финансовый директор Пушкиногорского маслосырзавода Светлана Толстикова, помимо пожеланий детям, обратилась к родителям с призывом не терять в себе внутреннего ребенка.
Напомним, что Пушкиногорский маслосырзавод уже более 80 лет выпускает молочную продукцию. Продукты изготавливают по традиционным технологиям только из молока от коров, которые живут в экологически чистом районе. Компания давно сотрудничает с Псковским перинатальным центром.
С приветственным словом выступила Вера Емельянова.
«Дорогие наши медицинские работники, гости, мне сегодня особенно приятно приветствовать вас от имени нашего губернатора Михаила Ведерникова и поздравить с Днем защиты детей. В эти дни мы хотим сказать как можно больше добрых слов в адрес наших детей. И, вспоминая недавнее интервью президента России Владимира Путина, так и хочется каждый раз сказать: а как же мы жили без вас? Это удивительная формула любви, которую сегодня мы все употребляем. Хотим использовать для того, чтобы вас было как можно больше. А значит, можно будет рассчитывать на счастливый день, замечательные свидания и удивительные открытия, которые мы ждем от наших детей. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня работает с детьми, кто помогает нашим детям, кто делает их счастливыми и здоровыми», - сказала Вера Емельянова.
Следом за ней выступила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Она рассказала о существующих мерах поддержки для многодетных семей, о материальных выплатах для матерей, обучающихся на очной форме обучения, в размере 100 тысяч рублей.
«Сегодня тот день, когда надо напомнить о нашем будущем поколении, о его защите. И, конечно же, о том, что должны создаваться все условия для того, чтобы деткам в наших семьях жилось хорошо. Мы стараемся ежегодно пересматривать, улучшать, добавлять к существующим мерам поддержки, которые у нас есть, все более и более новое. И, конечно же, с советом многодетных матерей обсуждать все меры, которые мы принимаем на нашем уровне. Хотелось бы, чтобы наши детки были здоровы, чтобы детки наши улыбались. И хотелось бы поздравить родителей, бабушек, дедушек, медиков, преподавателей, социальных работников, всех тех, кто имеет отношение к нашим деткам и помогает делать их счастливыми. Здоровья вам, мирного неба над головой, и пусть в вашей семье всегда будет благополучие», - сказала Ольга Евстигнеева.
Главный врач Псковского перинатального центра Мария Грищук отметила: праздник отмечается в 75-раз, что говорит о трепетном отношении государства к детям.
Затем все желающие могли присоединиться к посадке «Древа жизни», подчеркивающего дружбу между учреждениями здравоохранения. У больницы посадили дуб.
Ранее проводился конкурс рисунков, победителей наградили на сегодняшнем мероприятии. Одним из спонсоров выступила компания «Молочные продукты Пушкиногорья». По итогам голосования в группе Псковского перинатального центра определили шесть победителей в нескольких возрастных категориях.
Победители из Пскова:
Победители из Великих Лук:
Победителям выдали вкусные и полезные подарки и грамоты. Также в течение всего праздника всем детям полагалось бесплатное мороженое.
На празднике также сослужили божественную литургию, медицинским учреждениям подарили икону.
Напомним, Международный день защиты детей отмечают в мире уже более сотни лет, но в определенную дату — только с 1950 года. 1 июня Международный день защиты детей празднуют в России, Армении, Болгарии, Вьетнаме, Китае, Латвии, Эстонии, Польше, Монголии, Казахстане, Чехии и ряде других стран.
Подобные праздники показывают, что дети являются краеугольным камнем в жизни большинства людей. Это дают понять лечебные учреждения, которые незыблемо и неустанно стоят на страже детских жизней, борясь с серьезными заболеваниями; а также компании, которые поддерживают различные детские инициативы разными способами, даже если это просто небольшое мороженое. Дети очень внимательны к мелочам, и именно их они запоминают лучше всего. Все посетители, от мала до велика, обязательно будут вспоминать этот праздник. Также его запомнят и победители конкурса рисунков, которые получили презенты от «Молочных продуктов Пушкиногорья». Все это делает детей счастливее, а главное - здоровее.
Андрей Николаев