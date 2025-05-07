Псковичам перечислили введенные с января меры соцподдержки материнства и детства

В целях улучшения качества жизни семей и повышения рождаемости с января текущего года на территории Псковской области дополнительно введены меры социальной поддержки материнства и детства. Какая помощь теперь доступна жителям региона, напомнили в пресс-службе правительства Псковской области.
1. Компенсация стоимости обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования одного из детей многодетной семьи.
Право на получение компенсации стоимости обучения имеют многодетные семьи, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Псковской области, имеющие трех и более детей, совместно проживающих с родителями или одним из них, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения.
Компенсация стоимости обучения предоставляется однократно, начиная с 1 января 2025 года, на одного ребенка из многодетной семьи, не достигшего возраста 23 лет и обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации, реализующей на территории Псковской области образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования.
Компенсация стоимости обучения предоставляется в размере 100 процентов стоимости за весь период обучения, при условии оплаты после 1 января 2025 года.
Основные условия получения компенсации обучения:
2. Единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье.
Право на получение единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей имеет молодая семья, возраст каждого из супругов которой не превышает 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации, при рождении после 1 января 2025 года третьего или последующего ребенка, приобретшего гражданство Российской Федерации по рождению, проживающая в населенных пунктах, находящихся на сельской территории Псковской области.
Молодой семьей являются лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно.
К сельским территориям относятся территории, расположенные в границах муниципальных округов или муниципальных районов Псковской области.
Основные условия получения 300 тысяч рублей:
3. Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.
Право на получение единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей имеют женщины, имеющие гражданство Российской Федерации и проживающие на территории Псковской области, обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организации, реализующей на территории Псковской области образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования.
Единовременная выплата предоставляется беременной женщине после 1 января 2025 года, если обращение за единовременной выплатой последовало не ранее месяца установления беременности сроком двенадцать недель и не позднее месяца родов включительно.
Основный условия получения 100 тысяч рублей:
Заявления на данные меры социальной поддержки можно подать в учреждения социальной защиты по месту жительства либо в МФЦ.