Общество

Снятие денег с семейного ПДС могут разрешить для покупки недвижимости

Возможность разрешить снятие средств из программы долгосрочных сбережений (ПДС) для покупки недвижимости обсуждается. Об этом в интервью рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

«Но программа ПДС рассчитана на 15 лет, тогда как долевое страхование жизни и ИИС имеют меньшие сроки — от трех до пяти лет. Если будет принято решение о возможности использования материнского капитала для взносов в детские накопительные продукты, потребуется установить единые требования к срокам этих программ. Это необходимо для создания равных условий и предотвращения недобросовестной конкуренции. Минфин в целом поддерживает идею разрешить вложение маткапитала в инструменты семейных инвестиций, но подчеркну — решение находится пока только на этапе рабочих обсуждений», — отметил Беляков.

Также для семейного ПДС обсуждается расширение перечня особых жизненных ситуаций, в случае которых возможно досрочное снятие средств. Предлагается включить в список не только лечение и потерю кормильца, но и оплату высшего образования, а также покупку жилья. Вопросы, связанные с недвижимостью, требуют дополнительной проработки, чтобы исключить мошеннические схемы, но в целом эта идея реализуема, пишут «Известия».

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный сберегательный продукт для граждан с участием государства, который работает с января 2024 года. Открыть договор ПДС можно в любом из 35 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), подключенных к ПДС. Программа позволяет получать от государства софинансирование до 36 тыс. рублей в год, налоговые вычеты на сумму взносов до 400 тыс., а также перевести в программу свои пенсионные накопления, сформированные с 2002 до 2014 года.