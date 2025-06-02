Общество

Елена Даньшова: ЕГЭ — это благо для детей из провинции

Единый государственный экзамен позволяет детям из провинциальных городов поступать в столичные вузы и получать достойное образование. Об этом в эфире ПЛН FM (102.6 FM) рассказала депутат Псковского областного Собрания, директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.

«Как мать и бабушка, я скажу, что ЕГЭ — это благо, потому что наши дети из провинции могут получить качественное образование и поступить в самые престижные вузы наравне со сверстниками со всей страны. Причем дети Псковского региона по многим предметам сдают экзамены лучше, чем выпускники столичных школ», — отметила Елена Даньшова.

Однако, как учитель, она выразила иные опасения: «Это не то, чтобы зло, но необходимо скоррелировать содержание ЕГЭ с федеральным государственным образовательным стандартом. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Вроде, на бумаге есть стандарт, но он усредненный, а ЕГЭ по некоторым предметам вызывает вопросы и недоумение».

В заключение Елена Даньшова подчеркнула, что важно учитывать реальные условия и потребности учащихся, чтобы экзаменационная система действительно способствовала качественному образованию и справедливой оценке знаний.