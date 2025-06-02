Общество

Полномочия в сфере рыболовства и сохранения водных ресурсов разграничили в Псковской области

Закон о полномочиях органов государственной власти Псковской области в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов приняли депутаты Собрания на майской сессии. Нормативный правовой акт состоит из семи статей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Распределение квот добычи для любительского и промышленного рыболовства отнесено к компетенции профильного уполномоченного органа. Полномочиями по определению границ рыболовных участков, утверждению их перечня и заключению договоров на пользование этими участками также сохранены за исполнительным органом.

Решением регионального правительства формируется рыбохозяйственный совет Псковской области.

К полномочиям областного Собрания депутатов относится принятие закон в данной сфере и осуществление контроля за их исполнением.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.