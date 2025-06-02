Общество

Плановая проверка систем оповещения пройдет в Псковской области 4 июня

На территории Псковской области в целях поддержания в готовности систем оповещения населения 4 июня состоится плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Проверка будет проходить в два этапа: в 08.00 и 08:10 — региональный уровень, и 08.20 — муниципальный уровень. Будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.