Общество

В ГД предложили разрешить нарушителям правил ЕГЭ пересдачу в текущем году

Ученикам, которых удалили с экзамена за нарушение правил, необходимо разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Ребенка за нарушение правил ЕГЭ не просто выгоняют из класса, у него забирают возможность продолжить свое образование. Потому что по существующим правилам пересдать экзамен он может только через год. А как сложится его жизнь за этот год, неизвестно. Считаю, что существующий регламент излишне суров. У таких нарушителей должна быть возможность пересдать экзамен в текущем году. Пускай через месяц или два, пока знания еще свежи, но не через год», — сказал Владимир Кошелев.

Парламентарий добавил, что согласно установленным правилам с экзамена удаляют всех, у кого заметили любое техническое приспособление: телефон, электронные часы, фитнес-браслет, беспроводной наушник, пишет РИА Новости.

«Комиссии не требуется доказывать, что ребенок взял их для того, чтобы списать. Сам факт наличия гаджета является поводом для прекращения тестирования», — отметил он.

Владимир Кошелев подчеркнул, что это не совсем справедливо, учитывая, что период сдачи экзаменов очень стрессовый для ребенка. По его словам, выпускник может случайно принести с собой на экзамен не только часы, «но и кошку».

Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек.