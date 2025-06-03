Общество

Около 500 сокращенных сотрудников предприятия «Ресурскапитал» возьмут на сопровождение в Псковской области

В Псковской области обсудили меры поддержки сотрудников завода ООО «Ресурскапитал» в связи с предстоящим сокращением персонала, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по труду и занятости региона.

Фото здесь и далее: комитет по труду и занятости Псковской области

4 июня состоялась рабочая встреча председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алены Труновой и директора областного центра занятости Олеси Сергеевой с директором завода по производству керамических плит и плиток ООО «Ресурскапитал» Олегом Евстифеевым.

В ходе встречи были детально рассмотрены вопросы, связанные с сокращением сотрудников предприятия в связи с предстоящей ликвидацией завода. Стороны договорились о комплексной поддержке работников: уже сейчас Печорский Кадровый центр берет на сопровождение порядка 500 сотрудников ООО «Ресурскапитал».

На территории предприятия будет открыт консультационный пункт службы занятости, где сотрудники смогут получить всю необходимую информацию и поддержку. Для каждого обратившегося к кадровым консультантам будет сформирован индивидуальный план: специалисты проведут профилирование, тестирование, при необходимости — подберут программы переобучения и предложат актуальные вакансии.

«Мы будем проактивно работать со всеми сотрудниками, которым предстоит пройти процедуру увольнения. Некоторых мы готовы направить для трудоустройства на другие предприятия уже сейчас, некоторых предстоит переобучить. Наша служба максимально включена в ситуацию» - отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

В настоящее время в базе вакансий службы занятости Псковской области размещено 7544 предложения. Кадровой службе предприятия уже передана актуальная база вакансий по Печорскому и Псковскому районам от работодателей, часть из которых готовы обеспечить доставку сотрудников к месту работы или возмещать затраты на топливо.

Работа по сопровождению высвобождаемых сотрудников будет вестись в тесном взаимодействии с работодателями региона, чтобы максимально быстро и эффективно обеспечить трудоустройство каждого специалиста.

Напомним, производство керамических плит и плиток ООО «Ресурскапитал» в Печорах закрывается.