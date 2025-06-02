Экономика

Завод «Ресурскапитал» в Печорах закрывается

Производство керамических плит и плиток ООО «Ресурскапитал» в Печорах закрывается, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор завода Олег Евстифеев.

Фото: euro-ceramica.net

Напомним, ранее Арбитражный суд Псковской области признал взаимосвязанными компаниями ООО «Евро-Керамика», ООО «Евро-Керамика Печоры» и ООО «Ресурскапитал», обязав последнюю оплатить долг на сумму 637 млн рублей. Новая компания «Ресурскапитал», ставшая владельцем завода, отрицает причастность к старым долгам.

Директор подтвердил намерение остановить производственный цикл: «Все сотрудники будут увольняться. Будем сокращать, будем закрывать производство». Источник, близкий к руководству завода, уточнил, что на предприятии трудоустроены более 600 человек.

Фото: Подслушано Печоры 60 (Псковская область) / «ВКонтакте»

Причины закрытия связаны с налоговыми претензиями. Олег Евстифеев подчеркнул, что производство не согласно с тем, что оно должно взять на себя ответственность за невыплаченные суммы.

«Мы считаем, что это не наши долги, и брать на себя эту ответственность мы не готовы. Мы просто не сможем работать с такими долгами. Это не наши долги, так почему мы должны брать их на себя?» — задается вопросом Олег Евстифеев.

Однако предприятие планирует продолжать судебный процесс и оспаривать выдвинутое решение, но руководство не надеется на другой исход.

«Конечно, мы планируем оспаривать решение суда, будем дальше судиться. Можно судиться до бесконечности. Вы же, наверное, знаете, что если первая инстанция вынесла какое-то решение, то все остальные инстанции практически никогда другого решения не принимают. Они всегда поддерживают первую инстанцию», - заключил директор.

Напомним, Инспекция ФНС России № 29 по Москве просила суд признать ООО «Евро-Керамика», ООО «Евро-Керамика Печоры», ООО «Ресурскапитал» взаимозависимыми лицами, а также взыскать с ООО «Ресурскапитал» 637 572 897 рублей.