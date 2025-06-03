Общество

Экофотосет провели финалистки «Мисс и Миссис Великие Луки 2025»

Конкурсная программа фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» выходит на финишную прямую. Участницы уже активно готовятся к яркому финальному мероприятию. За два месяца подготовки у частниц были мастер-классы, фотосессии и поездки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, финальной среди фотосессий стала эксклюзивная для партнера фестиваля — компании «Эко компаунд групп».

Фотографии: Ксения Диденко

Бьюти-партнеры:

Антонина Спиридонова

Наталья Мазорук

Ольга Горная

Елизавета Расчётова

Кристина Сафарова

Татьяна Крылова

Татьяна Сибирякова

Екатерина Коваль

Анастасия Татаринцева.

Напомним, большой финал состоится в Доме культуры Ленинского комсомола 8 июня в 17.00.

Специальным гостем пятого юбилейного сезона станет восходящая звезда - Милана Егорова и королевский шоу-балет «Баккара».

Кроме этого, финал посетит действующая Миссис Россия 2024 — Людмила Рожнева.