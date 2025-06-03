Экофотосет провели финалистки «Мисс и Миссис Великие Луки 2025»

Конкурсная программа фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» выходит на финишную прямую. Участницы уже активно готовятся к яркому финальному мероприятию. За два месяца подготовки у частниц были мастер-классы, фотосессии и поездки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, финальной среди фотосессий стала эксклюзивная для партнера фестиваля — компании «Эко компаунд групп».
Фотографии: Ксения Диденко
Бьюти-партнеры:
Напомним, большой финал состоится в Доме культуры Ленинского комсомола 8 июня в 17.00.
Специальным гостем пятого юбилейного сезона станет восходящая звезда - Милана Егорова и королевский шоу-балет «Баккара».
Кроме этого, финал посетит действующая Миссис Россия 2024 — Людмила Рожнева.